Geschichte „Landshut”-Wrack bald in Friedrichshafen zu sehen

13. Juli 2023 | Quelle: dpa

Das Flugzeug «Landshut» wurde 1977 entführt. Bild: Bild: dpa

Interessierte sollen von 2024 an das Wrack des Flugzeugs „Landshut” am Flughafen in Friedrichshafen am Bodensee besuchen können. Für die Maschine soll eine eigene Halle angemietet werden, wie die Bundeszentrale für politische Bildung mitteilte.