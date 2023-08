Geschichte Verfassungskonvent-Geburtstagsfeier im Schatten der AfD

10. August 2023 | Quelle: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der neuen Ausstellung «Der Wille zu Freiheit und Demokratie. Der Verfassungskonvent von Herrenchiemsee 1948» im Alten Schloss im bayerischen Herrenchiemsee. Bild: Bild: dpa

Mit überdeutlichen Attacken auf die AfD und alle Demokratiefeinde hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an die Geburtsstunde des Grundgesetzes erinnert. „Wir alle haben es in der Hand, die Verächter unserer Demokratie in die Schranken zu weisen”, sagte Steinmeier bei den Feiern zum 75. Jahrestag des Verfassungskonvents im Neuen Schloss Herrenchiemsee.