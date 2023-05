Geschichte Weltkriegsgedenken: Gericht erlaubt ukrainische Flaggen

07. Mai 2023 | Quelle: dpa

«Das Verbot ukrainischer Flaggen ist – mit den Worten des Gerichts – offensichtlich rechtswidrig», sagt Anwalt Patrick Heinemann, der den ukrainischen Verein Vitsche vertritt. Bild: Bild: dpa

Zum Weltkriegsgedenken am 8. und 9. Mai dürfen nun doch ukrainische Flaggen rund um die drei Sowjetische Ehrenmale in Berlin gezeigt werden. Dies entschied das Verwaltungsgericht Berlin in einem Eilverfahren, wie ein Gerichtssprecher am Samstag bestätigte. Russische Flaggen und Symbole blieben zunächst verboten. Doch gab es nach Angaben der Berliner Polizei am Samstag auch dagegen einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht.