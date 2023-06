Gesellschaft Bund und Länder: Schutz von Frauen vor Gewalt verstärken

16. Juni 2023 | Quelle: dpa

Bundesfrauenministerin Lisa Paus spricht auf der Pressekonferenz zum Abschluss der Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister (GFMK) in Potsdam. Bild: Bild: dpa

Bundesfrauenministerin Lisa Paus (Grüne) will den Schutz für Frauen vor Gewalt mit Ländern und Kommunen bis spätestens 2025 gesetzlich verbessern. „Es ist unerträglich, was wir an Gewalt haben”, sagte Paus nach der Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister von Bund und Ländern in Potsdam.