Gesellschaft GdP und Sozialverband sehen Parallelen zu Frankreich

04. Juli 2023 | Quelle: dpa

«Auch in Deutschland nimmt die Ablehnung der Demokratie, des Staates und staatlicher Autorität zu», sagt der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke. Bild: Bild: dpa

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der Sozialverband Deutschland (SoVD) sehen angesichts der gewalttätigen Proteste gegen Polizeigewalt in Frankreich Parallelen zur gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland. „Auch in Deutschland sind an bestimmten Orten solche Krawalle denkbar, denn auch in Deutschland nimmt die Ablehnung der Demokratie, des Staates und staatlicher Autorität zu”, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke der Funke-Mediengruppe. Gerade in den Städten würden mehr und mehr Menschen „zu Verlierern der Transformation der Arbeitswelt, der Digitalisierung oder Integrationsherausforderungen”.