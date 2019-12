Gesellschaft Kretschmer ermutigt zu Widerspruch bei Hass und Beleidigungen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Bürger aufgerufen, hassvolle, fremdenfeindliche oder beleidigende Äußerungen nicht schweigend hinzunehmen. „Wir müssen im Alltag widersprechen, wenn Leute Dinge sagen, die sie zwar wegen der Meinungsfreiheit sagen dürfen, die aber falsch und verletzend sind“, sagte Kretschmer der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Nicht alles was gesagt werden dürfe, dürfe unwidersprochen bleiben: „Das muss in Zukunft stärker eine Rolle spielen.“