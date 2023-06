In der ersten Januarhälfte, also vor dem Gutachten, waren pro Arbeitstag in München etwa 80 Menschen aus der Kirche ausgetreten; nach dem 20. Januar, dem Tag der Vorstellung des Gutachtens, waren es dann zeitweise bis zu 160 Kirchenaustritte pro Arbeitstag - also etwa doppelt so viele. Dabei setzte die Stadt München, wo man - wie standardmäßig in Deutschland - nur mit persönlichem Erscheinen aus der Kirche austreten kann - sogar zusätzliches Personal ein.