Gesellschaft Sicht auf Einwanderung und Integration wird positiver

14. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Mit dem sogenannten Integrationsklima-Index wird die Sicht auf Einwanderung und Integration untersucht. Bild: Bild: dpa

Die Haltung zu Fragen rund um Einwanderung und Integration in Deutschland fällt positiver aus als in den vergangenen Jahren. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die der Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR) am Mittwoch in Berlin vorstellte.