Gesellschaft SPD-Fraktion plant keinen sozialen Pflichtdienst

21. Juli 2023 | Quelle: dpa

Eine Pflegefachkraft hilft einer Bewohnerin in einem Seniorenheim. Vor gut einem Jahr hatte Bundespräsident Steinmeier eine Debatte über eine soziale Pflichtzeit angestoßen. Bild: Bild: dpa

Die Führung der SPD-Fraktion im Bundestag hat sich gegen einen möglichen sozialen Pflichtdienst in Deutschland ausgesprochen. „Wir planen keinen Pflichtdienst in der SPD-Bundestagsfraktion”, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, am Freitag in Berlin.