Gesellschaft Steinmeier will mit Rede zum Zusammenhalt aufrufen

28. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will mit einer Rede den Zusammenhalt der deutschen Gesellschaft beschwören. Bild: Bild: dpa

Angesichts der Herausforderungen im Zuge des russischen Kriegs gegen die Ukraine will sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an diesem Freitag an die Deutschen wenden. Bei einer Veranstaltung mit der Deutschen Nationalstiftung in Berlin (11.00 Uhr) will er mit einer Rede den Zusammenhalt der deutschen Gesellschaft beschwören - trotz der Belastungen durch hohe Energiepreise, Inflation, politische Polarisierung und Proteste.