Gesellschaft Umfrage: Vertrauen in deutsche Demokratie nimmt rapide ab

17. August 2023 | Quelle: dpa

Die Standarte des Bundespräsidenten ist an einer Limousine zu sehen. Bild: Bild: dpa

Das Vertrauen der Bundesbürger in die Demokratie nimmt einer Umfrage zufolge rapide ab. Während im Herbst 2021 erst knapp ein Drittel der Befragten angab, weniger großes oder geringes Vertrauen in die deutsche Demokratie zu haben, stimmten der Aussage in diesem Sommer bereits mehr als die Hälfte der Deutschen zu (54 Prozent), wie aus einer am Donnerstag in Hamburg veröffentlichten Befragung im Auftrag der Körber-Stiftung hervorgeht.