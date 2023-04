Gesellschaft Unionspolitiker offen für Änderung von Transsexuellengesetz

21. April 2023 | Quelle: dpa

«Wir sind offen für eine pragmatische Anpassung des Verfahrens zur Änderung des Namens», heißt es aus der Union. Bild: Bild: dpa

Fachpolitiker der Union wollen sich einer Änderung des Transsexuellengesetzes nicht in den Weg stellen. Das von der Ampel-Koalition geplante Selbstbestimmungsgesetz lehnen sie jedoch ab, heißt es in einem Brief, der diese Woche an die Mitglieder der Fraktion ging.