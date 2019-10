Gesetz Berliner Landesregierung einigt sich auf Mietendeckel-Kompromiss

In Berlin sollen die zuletzt stark gestiegenen Mieten fünf Jahre lang eingefroren werden. Darauf hat sich der Koalitionsausschuss bei seiner rund sechsstündigen Sitzung am Freitagabend verständigt, wie Teilnehmer mitteilten. „Habemus Mietendeckel“, twitterte Berlins Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek. Die Grünen-Wirtschaftssenatorin Ramona Pop twitterte: „Die harte Arbeit hat sich gelohnt: R2G hat sich geeinigt. Guter Tag für die Mieterinnen und Mieter in Berlin.“