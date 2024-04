Gesetze Bundesrat billigt Bezahlkarte für Asylbewerber

26. April 2024 | Quelle: dpa

Der Bundesrat hat heute mehrere Gesetze der Bundesregierung ohne große Debatte gebilligt. Bild: Bild: dpa

Dass in einer Sitzung des Bundesrats kein Ministerpräsident und keine Ministerpräsidentin spricht, passiert selten. Am Freitag war es so. Untätig war die Länderkammer dennoch nicht.