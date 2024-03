Gesetze Dürr rechnet mit Ja der Union zum Wachstumspaket

Das Wachstumschancengesetz der Ampel-Koalition wird nach Einschätzung von FDP-Fraktionschef Christian Dürr im Bundesrat eine Mehrheit finden. „Ich gehe davon aus nach ersten positiven Signalen zu Anfang dieser Woche aus der CDU und CSU, dass die Union am Ende zur Vernunft kommen wird und diesem Gesetz dann am Freitag zustimmen wird”, sagte Dürr in Berlin vor einer Sitzung der FDP-Bundestagsfraktion.