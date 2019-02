 Gesetzentwurf: EU-Kommission fordert Klarstellung bei geplanten Fahrverboten

Gleichwohl dringt sie in ihrer Stellungnahme auf Klarstellung in einigen Punkten. So werden Formulierungen zu möglichen Ausnahmen moniert, die für Handwerker- und Lieferwagen mit förderfähigen Minderungssystemen gelten sollen. Die Anforderung, „die in den räumlichen Anwendungsbereich für diese Förderung fallen“ sei „diskriminierend und sollte vermieden werden“, heißt es. Fahrzeuge mit nicht-deutschen Nachrüstungen dürften nicht diskriminiert werden.