Gesetzentwurf Union fordert Paus Rücktritt: Streit um Kindergrundsicherung

Jensen fuhr fort: „Wenn die Bundesfamilienministerin sich einer sinnvollen Aufgabe widmen möchte, dann schlage ich vor, dass sie dringend über ein Investitionsprogramm für die frühkindliche Bildung und die Weiterentwicklung von Qualität in den Kitas in ganz Deutschland verhandelt – mit ihren 16 Länderkollegen.“ Ein Betreuungsangebot wirke „wie ein Arbeitsanreiz-Motor und den brauchen wir, damit Familien selbstständig ihren Kindern die Chancen ermöglichen können, die sie auf ihrem Weg benötigen.“ Paus hatte erneut darauf hingewiesen, dass man mit dem Vorhaben „die bürokratischen Hürden für Familien in unserem Land deutlich verringern“ wolle – damit sie einfacher die Unterstützung bekommen, auf die sie Anspruch haben.