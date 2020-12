Gesetzesentwurf Mitarbeiterbeteiligung an Start-ups soll attraktiver werden

Für Beschäftigte in Start-ups und anderen Kleinunternehmen soll es attraktiver werden, Anteile an ihrer Firma zu übernehmen. Nach einem am Donnerstag bekanntgewordenen Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums sollen derartige Kapitalbeteiligungen steuerlich stärker gefördert werden. Finanzminister Olaf Scholz hatte die Maßnahme bereits im Oktober angekündigt.