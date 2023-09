Gesetzesvorhaben: Wachstumschancengesetz droht Blockade im Bundesrat

„Was der Bund mit dem Wachstumschancengesetz macht, entspricht in etwa dem, was ein Kneipengänger tut, wenn er eine Lokalrunde ausruft und dann seinem Nachbarn in die Tasche greift, um diese zu bezahlen“, sagte der SPD-Politiker. „Das ist nicht fair und deshalb wird Bremen dem Gesetz so nicht zustimmen.“ Auch die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hatte Kritik geäußert.