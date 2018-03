Gesetzgebung: AfD-Bundestagsfraktion fordert allgemeines Verschleierungsverbot

BerlinDie AfD will, dass die Bundesregierung das Tragen von Gesichtsschleier verbietet. In einem entsprechenden Antrag, über den der Bundestag an diesem Donnerstag beraten wird, setzt sich die Partei für ein generelles Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum ein. Damit wolle man einer „kulturellen Landnahme“ durch islamische Fundamentalisten vorbeugen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann, am Dienstag in Berlin. Seine Fraktion werde eine namentliche Abstimmung über den Antrag fordern. Dann müssten sich auch FDP-Politiker wie Wolfgang Kubicki und Christian Lindner klar dazu positionieren, fügte er hinzu.