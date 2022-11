Gesetzliche Aktienrente „Wir erzielen im Schnitt eine Rendite von gut elf Prozent pro Jahr“

Warum ist das so?

Ein Grund ist, dass viele Leute sich in festverzinsliche Fonds eingekauft haben – und die haben eine schlechte Performance gezeigt. Außerdem haben viele private Anbieter meiner Ansicht nach kein maßgeschneidertes Produkt für das Prämienrentensystem geschaffen: mit einer globalen Diversifizierung und mit der Art von Hebelwirkung, wie sie der AP7 hat. Private Anbieter haben ihre Mittel eher konzentriert investiert, in Technologiefonds, in länderspezifische Fonds. Wie problematisch das sein kann, hat sich auch dieses Jahr wieder gezeigt: bei Anbietern, wo viel Geld in russischen Fonds steckte.