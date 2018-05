Gesetzliche Altersvorsorge: Heil will Renten-Reform vor nächster Bundestagswahl starten

BerlinDie Reform der gesetzlichen Rentenversicherung soll nach dem Willen von Arbeitsminister Hubertus Heil noch vor der nächsten Bundestagswahl starten. „Wo immer es möglich ist, will ich meinen Beitrag dazu leisten, dass wir die Weichen noch in dieser Legislaturperiode stellen“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei der Vorstellung einer Expertenkommission für das Projekt.