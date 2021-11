Gesetzliche Erbfolge Wer erbt eigentlich was?

Für den Erbnachlass kann in Deutschland grundsätzlich jeder seine Erben selbst wählen. Dies erfolgt über ein vor dem Ableben erstelltes Testament oder einen Erbvertrag, in dem die gewählten Erben aufgeführt sind. Sollte kein Testament oder Ehevertrag bestehen, so bestimmt das Gesetz die Erbfolge. Dabei werden Ehegatten und Kinder zuerst berücksichtigt.