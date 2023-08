Gesetzliche Krankenversicherung Eigen-Kontrolle vor Eigen-Beteiligung an Behandlungskosten

Verrückt? Frech? Science Fiction? Für rund 73 Millionen Menschen in Deutschland ist das die ganz normale Infantilisierung innerhalb des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung. Patientinnen und Patienten kennen die Kosten ihrer ärztlichen Behandlung normalerweise nicht. Sie wissen weder was abgerechnet wurde, noch zu welchem Preis. Die Rechnung wird aus einem Topf beglichen, in den die Versicherten zuvor einbezahlt haben. Die einzelnen Posten werden mit Hilfe von Algorithmen von Sachbearbeitern geprüft, die beim Arztbesuch oder auch in der Therapie-Stunde nicht dabei waren.