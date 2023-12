Gesetzliche Rente Das ändert sich 2024 bei der Rente

Die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung steigt 2024 in den alten Ländern von monatlich 7300 auf 7550 Euro. In den neuen Ländern steigt sie von 7100 auf 7450 Euro. Bis zu diesem Betrag wird das Arbeitseinkommen bei der Berechnung des Rentenbeitrags berücksichtigt - für darüberhinausgehendes Einkommen werden keine Beiträge fällig. Auf Gutverdiener kommen zudem höhere Sozialabgaben zu, da in der gesetzlichen Renten- und der Arbeitslosenversicherung nun Beiträge bis zu 7550 Euro pro Monat im Westen und 7450 Euro im Osten fällig werden.