Gesetzliche Rente Freiwillige Rentenzahlungen sind so hoch wie nie zuvor

Der Linken-Rentenexperte Matthias W. Birkwald, der die Anfrage gestellt hatte, sieht die Entwicklung in schwachen Erträgen bei Riester- und ähnlichen Verträgen begründet. Denn freiwillige Beiträge sind für Pflichtversicherte in der Rentenversicherung nur begrenzt möglich, etwa zum Ausgleich von Abschlägen bei vorzeitigem Rentenbeginn. Angesichts schlechter Renditen bei Riester und Co stagnierten dort die Verträge und die Menschen griffen auf die Möglichkeiten in der gesetzlichen Rente zurück.