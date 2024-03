Gesetzliche Rente Todesstoß für den Generationenvertrag

Worum es geht? Die Bevölkerung altert, in den kommenden Jahren gehen besonders geburtenstarke Jahrgänge in Rente. Dieser Trend ist bekannt und berechenbar. Weil das Rentensystem nicht nur von Lohnsteigerungen, sondern auch vom Bevölkerungswachstum lebt, wird die demografische Last bislang verteilt: Verschlechtert sich das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentnern, steigt die Rente weniger stark als es die Einkommensentwicklung der Beitragszahler eigentlich hergibt. Dieser Faktor heißt Nachhaltigkeitsfaktor. Noch dämpft er die Rentenentwicklung, allein zum Juli 2024 um 0,16 Prozentpunkte.