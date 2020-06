Gespräche mit Kirchen und Gewerkschaften DFB wirbt für Spahns Corona-App

Um das Vertrauen in die App zu stärken und die Abrufzahlen des Programms schnell in die Höhe zu treiben, werde kommende Woche nicht nur „eine große Werbekampagne über alle Medienkanäle anlaufen“, bestätigen Projektverantwortliche. Zusätzlich bauen sie ausdrücklich auch auf die Hilfe durch „gesellschaftsrelevante Partner“, die den Start der App mit eigenen Maßnahmen begleiten, wie Projektbeteiligte bestätigten – wie etwa Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Kirchen aber auch Sportverbänden.



Man sei dazu mit Vertretern verschiedenster Verbände und Organisationen im Gespräch, heißt es dazu aus Spahns Ministerium. Der DFB zählt mit mehr als sieben Millionen Mitgliedern zu den mitgliederstärksten Vereinigungen überhaupt in der Bundesrepublik.