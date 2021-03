Gestiegene Radikalisierung Verfassungsschutz stuft AfD als rechtsextremen Verdachtsfall ein

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat die gesamte AfD zum Rechtsextremismus-Verdachtsfall erklärt. Nach dpa-Informationen setzte der Präsident der Behörde, Thomas Haldenwang, die Landesämter für Verfassungsschutz darüber am Mittwoch in einer internen Videokonferenz in Kenntnis. Damit kann die Behörde die Partei auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten.