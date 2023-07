Gesundheit Anstoß zu mehr Unterstützung für Long-Covid-Kranke

Der Bedarf an Forschung, neuen Medikamenten und besserer Betreuung ist groß, wie Fachleute seit längerem mahnen. Krankheitsbilder nach Infektionen habe es schon vor der Pandemie gegeben - nun sei es aber eine neue Dimension, sagte die Leiterin der Immundefekt-Ambulanz an der Berliner Charité, Carmen Scheibenbogen. Momentan sei nach Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) einer von 30 Europäern an Long Covid erkrankt, auf Deutschland umgerechnet seien das 2,5 Millionen Menschen. Mit Post Covid waren Ende vergangenen Jahres knapp 335.000 Menschen in Arztpraxen in Behandlung, teilte das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) nach Abrechnungsdaten mit.