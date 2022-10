Gesundheit FDP-Politikerin Lütke findet Cannabis-Entwurf zu streng

20. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Hanf-Pflanzen (Cannabis) wachsen in einem Kölner Garten. Bild: Bild: dpa

An den Eckpunkten von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für die Legalisierung der Droge Cannabis gibt es in der Ampel-Koalition Kritik, sie setzten zu enge Grenzen. „Denn das Eckpunktepapier - soweit bekannt - verfehlt das primäre Ziel, den Schwarzmarkt ein großes Stück zurückzudrängen”, erklärte die drogenpolitische FDP-Fraktionssprecherin Kristine Lütke in der „Bild”-Zeitung.