Gesundheit Kassen-Gutachter: Rund 2700 Schäden durch Behandlungsfehler

17. August 2023 | Quelle: dpa

Jedes vierte Gutachten kam laut Gutachter der Krankenkassen zu dem Schluss, dass ein Behandlungsfehler vorlag. Bild: Bild: dpa

Gutachter der Krankenkassen haben im vergangenen Jahr in 2696 Fällen Behandlungsfehler festgestellt, die zu gesundheitlichen Schäden bei Patienten führten. Es wurden 13.059 fachärztliche Gutachten erstellt, nachdem Patientinnen und Patienten sich wegen vermuteter Behandlungsfehler bei den Kassen beschwert hatten. Das teilte der Medizinische Dienst der Kassen in seiner jährlichen Statistik mit. Die Zahlen bewegen sich in etwa auf dem Niveau der Vorjahre.