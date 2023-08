Gesundheit Kassenärzte und Psychotherapeuten warnen vor „Praxenkollaps”

18. August 2023 | Quelle: dpa

Niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten befürchten einen akuten Paxiskollaps. Bild: Bild: dpa

Etwa 800 niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten haben am Freitag in Berlin vor einem „Praxenkollaps” gewarnt und eine stärkere politische Unterstützung für den ambulanten Bereich in der Medizin gefordert. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hatte Mediziner aus ganz Deutschland zu dem als Krisensitzung bezeichneten Treffen eingeladen.