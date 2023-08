Gesundheit Kinderarznei-Engpässe: Lauterbach für verstärkte Vorsorge

24. August 2023 | Quelle: dpa

«In dieser Erkältungs- und Grippesaison sollen besorgte Eltern nicht erneut vor leeren Apothekenregalen stehen», sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Bild: Bild: dpa

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dringt wegen möglicher neuer Engpässe bei Kindermedikamenten in der nahenden Erkältungssaison auf verstärkte Vorsorge. Im kommenden Herbst und Winter könnte für wichtige Antibiotika und weitere relevante Mittel „eine angespannte Versorgungssituation” entstehen, schrieb er in einem Brief an den Verband des Pharmagroßhandels.