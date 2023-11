Gesundheit Länder bremsen Lauterbachs Qualitäts-Atlas für Krankenhäuser

24. November 2023 | Quelle: dpa

Warnte im Bundesrat erfolglos vor einem Ausbremsen des Gesetzes: Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Bild: Bild: dpa

Der geplante staatliche Online-Atlas für Patientinnen und Patienten zu Leistungen und Behandlungsqualität der Kliniken in Deutschland ist vorerst ausgebremst. Der Bundesrat entschied, das im Bundestag beschlossene Gesetz von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in den gemeinsamen Vermittlungsausschuss zu schicken. Damit steht nun die Suche nach einer Kompromisslösung an.