Gesundheit Lauterbach: Einigung auf Klinik-Eckpunkte bis 10. Juli

29. Juni 2023 | Quelle: dpa

Gesundheitsminister Karl Lauterbach spricht nach der Bund-Länder-Runde zur geplanten Krankenhausreform in einer Pressekonferenz. Bild: Bild: dpa

Im Ringen um eine Neuaufstellung der Kliniken baut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach trotz weiter strittiger Fragen auf eine baldige Verständigung mit den Ländern. Man sei viel weiter gekommen, sagte der SPD-Politiker nach gemeinsamen Beratungen am Donnerstag in Berlin. „Es sind noch ein paar Punkte offen, aber in den wichtigsten Punkten sehe ich doch mehr Gemeinsamkeit als Konflikt.” Vorgesehen seien nun noch weitere Gespräche bei der Gesundheitsministerkonferenz in der kommenden Woche und dann eine abschließende Runde am 10. Juli auch mit den Koalitionsfraktionen.