Gesundheit Lauterbach: Kein Spielraum für mehr Honorar für Apotheken

13. Juni 2023 | Quelle: dpa

Bei einem bundesweiten Protesttag werden am Mittwoch voraussichtlich viele Apotheken geschlossen bleiben. Bild: Bild: dpa

Vor dem Protesttag der Apotheken an diesem Mittwoch hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach deren Forderung nach höheren Honoraren eine Absage erteilt. Er habe natürlich Verständnis dafür, dass die Apotheken auf ihre Honorarwünsche und auf andere Probleme hinwiesen, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Berlin. Er sehe für Honorarerhöhungen aber keinen Spielraum, fügte er mit Verweis auf die Finanzsituation der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hinzu.