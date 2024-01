Gesundheit Lauterbach will Ärzten helfen - Mediziner fordern Wendepunkt

09. Januar 2024 | Quelle: dpa

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kommt heute mit Vertreterinnen und Vertretern der niedergelassenen Ärzteschaft zusammen. Bild: Bild: dpa

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will den vielfach unter Dauerbelastung leidenden Hausarztpraxen mit einem Maßnahmenbündel helfen. Unter anderem sollen für die Hausärztinnen und -ärzte Honorar-Obergrenzen aufgehoben werden, hieß es aus Ministeriumskreisen in Berlin. Im Blick stünden auch Erleichterungen bei bürokratischen Anforderungen und Regelungen für Hausbesuche. Die Verbesserungen will Lauterbach bei einem Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der niedergelassenen Ärzteschaft und der Krankenkassen an diesem Dienstag in Berlin erörtern.