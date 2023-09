Gesundheit Lauterbach will den Rettungsdienst reformieren

07. September 2023 | Quelle: dpa

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die Rettungsdienste mit Reformen stärken. Bild: Bild: dpa

Rettungsdienst am Limit: Mit durchgreifenden Änderungen will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Rettungsdienste in Deutschland stärken. Patientinnen und Patienten sollen seltener in die Notaufnahme kommen, aber unterm Strich trotzdem besser versorgt werden.