Gesundheit Mehr Organe gespendet - Zahlen aber auf zu niedrigem Niveau

16. Januar 2024 | Quelle: dpa

Ein Organspendeausweis. Im Laufe des Jahres soll ein Organspende-Register online gehen, in dem man seine Entscheidung hinterlegen kann. Bild: Bild: dpa

Die Zahl der Organspenden in Deutschland ist vergangenes Jahr gestiegen. Nach einem starken Rückgang im Jahr 2022 sei 2023 ein leichter Erholungskurs zu verzeichnen gewesen, teilte die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) in Frankfurt am Main mit.