Gesundheit Personal von Arztpraxen zu Warnstreik aufgerufen

08. Februar 2024 | Quelle: dpa

Der Verband medizinischer Fachberufe hat zum Streik aufgerufen, Arztpraxen sind davon betroffen. Bild: Bild: dpa

Arzthelferinnen und -helfer sind heute zum Warnstreik aufgerufen. Erstmals in seiner Geschichte hat der Verband medizinischer Fachberufe (vmf) die bundesweit 330.000 Medizinischen Fachangestellten (MFA) in der ambulanten Patientenversorgung aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Kundgebungen sind unter anderem in Berlin, Hamburg und Dortmund geplant.