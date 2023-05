Gesundheit Strenge Regeln für Cannabis-Clubs geplant

08. Mai 2023 | Quelle: dpa

Cannabispflanzen wachsen in einem Blüteraum eines Pharmaunternehmens. Bild: Bild: dpa

Wer im Zuge der Cannabis-Legalisierung in Deutschland einen so genannten Cannabis-Club gründen will, muss sich auf strenge Regeln einstellen. Wie aus einer frühen und innerhalb der Regierung noch nicht abgestimmten Version des Cannabis-Gesetzentwurfs von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hervorgeht, sollen die Clubs reine „Anbauvereinigungen” sein.