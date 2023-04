Gesundheit und Rente Für Mitsprache der Versicherten - Sozialwahl 2023 beginnt

21. April 2023 | Quelle: dpa

Die gewählten Männer und Frauen treffen bei den Renten- und Krankenversicherungen wichtige Grundsatzentscheidungen. Bild: Bild: dpa

In Millionen Haushalten flattern in diesen Tagen rote Umschläge in die Briefkästen - darin befinden sich die Wahlunterlagen zur Sozialwahl 2023. Seit 70 Jahren ist sie ein Kernstück der deutschen Demokratie, und rund 52 Millionen Menschen dürfen bis zum 31. Mai 2023 ihre Stimme zu wichtigen Themen wie Gesundheit und Rente abgeben. Doch was hat es eigentlich genau mit der Wahl auf sich?