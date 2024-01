Gesundheit Uniklinik-Ärzte wollen in Warnstreik treten

18. Januar 2024 | Quelle: dpa

Uniklinik-Ärzte wollen in den Warnstreik treten. Bild: Bild: dpa

In der Tarifauseinandersetzung um Einkommen und Arbeitsbedingungen von 20.000 Ärztinnen und Ärzten in bundesweit 23 Universitätskliniken treten die Mediziner in einen Warnstreik.