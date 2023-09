Gesundheit Welches ist die beste Klinik wofür? Register soll helfen

„Mit einem gut gemachten Transparenzverzeichnis könnte sich das ändern”, sagte Moormann. Damit es einen Mehrwert habe, müsse aber auch die tatsächliche Ergebnisqualität der Behandlung bei Patienten erfragt und in einem solchen Verzeichnis abgebildet werden. Außerdem bestimmten Arzt-Patienten-Gespräche die Entscheidung für ein Krankenhaus maßgeblich mit. Daher müssten Informationen zu Leistungen und Qualität der Häuser bereits in den Praxen verfügbar sein und in die Gespräche einfließen können.