Gesundheit Weniger Todesfälle bei Behandlungen nur in Spezialkliniken

22. Juni 2023 | Quelle: dpa

Laut dem Leiter der Regierungskommission, Tom Bschor, sterben im gegenwärtigen System Patientinnen und Patienten mit Schlaganfall und Krebs «früher als nötig, weil zu viele Krankenhäuser diese Behandlungen durchführen» (Symbolbild). Bild: Bild: dpa

Durch Behandlungen nur in spezialisierten Kliniken lassen sich laut einer Analyse tausende Todesfälle bei Schlaganfällen und schweren Erkrankungen wie Krebs vermeiden. Eine Konzentration mit Qualitäts-Mindeststandards biete „erhebliche Potenziale” für bessere Ergebnisse, heißt es in einem in Berlin vorgelegten Bericht einer Regierungskommission, die das Bundesgesundheitsministerium berät. Wegen der hohen Krankenhausdichte in Deutschland müssten dabei auch „keine wesentlichen Einschränkungen der Erreichbarkeit in Kauf genommen” werden.