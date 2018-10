Gesundheitsausschuss des Bundestages Krankenkassen kritisieren geplanten Zwangsabbau von Rücklagen

Das freiwerdende Geld soll dann etwa in Beitragssenkungen fließen. Pfeiffer kritisierte, Finanzreserven könnten nur dann in schlechten Zeiten die Beitragssätze stabilisieren, wenn sie in guten Zeiten nicht vorschnell abgebaut würden. „Aber genau dazu sollen die Krankenkassen mit dem neuen Gesetz gezwungen werden.“