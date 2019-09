Gesundheitsexperte Lauterbach „PKV lohnt sich nur noch für Beamte“

Die SPD strebt eine einheitliche Bürgerversicherung mit verschiedenen Anbietern an, in die alle Versicherten nach Einkommen einzahlen. Die Union will am zweigeteilten System festhalten. Fachärzte argumentieren, ohne Privatpatienten lohne sich ihre Praxis nicht. Sie finanzierten Kassenpatienten mit.



Lauterbach verteidigte, dass wechselwillige PKV-Versicherte verstärkt die von der SPD eingeführte Brückenteilzeit nutzten. Wer als Angestellter dann beim Gehalt unter etwa 60.000 Euro im Jahr rutscht, kann in die gesetzliche Kasse zurück. „Ich kann es keinem verdenken, dass man jedes Schlupfloch nutzt, um aus der Privaten zu fliehen“, rechtfertigte Lauterbach. „Die PKV ist im Gesundheitssystem das, was die Braunkohle in der Energieversorgung ist – nicht nachhaltig.“



Mehrere Bundesländer versuchen seit 2018 zudem, ihre Beamten langfristig zu gesetzlich Versicherten zu machen und bieten neu Eingestellten dafür eine pauschale Beihilfe an. Nach Hamburg waren das Berlin, Bremen, Brandenburg und Thüringen. Die in Baden-Württemberg regierenden Grünen favorisieren auch das „Hamburger Modell“.