Gesundheitsminister-Bilanz „Herr Lauterbach hat nicht mal auf Vorschläge aus seinem Haus gehört“

Herr Lauterbach sucht sich kaum Verbündete und spricht am liebsten mit Wissenschaftlern, zu denen er auch sich selbst gern zählt. Dabei verwickelt er sich bei seinen Aussagen aber oft in Widersprüche – zum Beispiel bei der Frage, warum in der Bahn noch eine Maske gegen Corona getragen werden musste, im Flieger aber nicht mehr. Er fällt wichtige Entscheidungen allein und stößt damit auch die eigenen Mitarbeiter vor den Kopf.