Gesundheitsminister isoliert Jens Spahn positiv auf Coronavirus getestet

Immer wieder mussten sich zuletzt Spitzenpolitiker wegen Risikobegegnungen in Quarantäne begeben. Am Samstag hatte es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier getroffen. Grund war der positive Corona-Test eines Personenschützers. Zwei Tests beim Staatsoberhaupt fielen seither negativ aus. Steinmeier befindet sich dennoch in Absprache mit dem Gesundheitsamt bis zum 29. Oktober in häuslicher Quarantäne.



Bereits am Montag hatte sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wegen einer Warnung über die Corona-App in Quarantäne begeben. Ebenfalls in häuslicher Isolation: Integrations-Staatsministerin Annette Widmann-Mauz. Ende September hatten sich schon Außenminister Heiko Maas (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vorübergehend isoliert.